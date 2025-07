Christian Nodal se burla de ‘Chicharito’

Redacción

Ciudad de México.-En su reciente presentación en Lagos de Moreno, Jalisco, Christian Nodal volvió a ocupar titulares, pero no por su voz ni por una nueva canción, sino por un gesto que algunos interpretaron como burla hacia el futbolista Javier “Chicharito” Hernández.

Un comentario de Nodal, aparentemente inofensivo, reavivó la controversia que envuelve al delantero mexicano por sus declaraciones sobre los roles de género. El público dividió opiniones: mientras unos celebraron la ocurrencia del cantante, otros señalaron su comportamiento errático y acusaron que había bebido en exceso antes de subir al escenario. Nodal, fiel a su estilo, respondió… aunque no como muchos esperaban.

La noche del sábado 27 de julio, Christian Nodal ofreció un concierto en Lagos de Moreno como parte de su gira Pa’l Cora Tour. Sin embargo, lo que debía ser una velada de música regional y celebración terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del fin de semana.

En redes sociales, comenzaron a circular clips del espectáculo donde se aprecia al intérprete de ‘Botella tras botella’ sentado sobre el escenario, pronunciando frases poco claras y haciendo comentarios que algunos usuarios calificaron de extraños.

Pronto, surgieron acusaciones de que Nodal estaba aparentemente bajo el influjo del alcohol, lo que generó una ola de críticas, memes y debates sobre la responsabilidad de los artistas en el escenario.

En medio de esos videos surgió uno en particular que llamó la atención de los internautas. En él, Nodal se dirige a un vendedor ambulante para preguntar el precio de las cervezas. “¿Cuánto vale cada cerveza?”, cuestiona el cantante. Al escuchar que el precio era de 60 pesos, responde con una sola palabra: “Interesante”, seguido de una sonrisa que arrancó carcajadas entre algunos asistentes.

Aunque el comentario podría parecer trivial, para muchos usuarios fue una indirecta directa a Javier “Chicharito” Hernández. El futbolista ha sido objeto de duras críticas en semanas recientes por una serie de videos en los que reflexiona sobre las relaciones de pareja, el rol masculino y las expectativas sobre las mujeres, utilizando de forma reiterada la palabra “interesante” como muletilla.

Los clips, que se han viralizado en TikTok y X (antes Twitter), han sido considerados misóginos por parte del público, lo que colocó al jugador en el centro de la polémica.

Nodal no mencionó directamente al delantero, pero su elección de palabras no pasó desapercibida.

Después del revuelo, Nodal decidió romper el silencio, aunque lo hizo a su manera. A través de una publicación en sus historias de Instagram, agradeció al público que asistió al concierto, elogiando su entrega y energía.

“Gracias por corear como corearon, por bailar y disfrutar como sólo ustedes saben. No les diré que me dejaron afónico y sin voz, sólo les diré que me dejaron esta voz rota y más sensual, los amo”, escribió el artista.