Christian Nodal revela si quiere ser papá con Ángela Aguilar

Redacción

Ciudad de México.-Durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Christian Nodal fue cuestionado sobre sus planes a futuro, específicamente si tiene intenciones de convertirse en padre junto a su esposa, Ángela Aguilar.

El cantante, compartió cómo se siente en este momento de su vida personal, luego de haberse casado con Ángela Aguilar. Nodal expresó que se siente “muy afortunado” por la etapa que está viviendo, destacando que el amor es una de las fuerzas más importantes en su vida.

“Estoy enamorado, el amor es muy bonito”, confesó, dejando de lado los rumores sobre un posible distanciamiento con Aguilar.

En otro momento de la conversación, Infante mencionó que la vida de Nodal ha sido tan positiva que, en el ámbito amoroso, se ha quedado con Ángela.

“Ahora la vida te sonríe y ya te quedaste aquí, con Ángela”, comentó el periodista. La entrevista dejó claro que la pareja está disfrutando de un amor estable y sólido.

Foto: Nodal.

En cuanto a los planes de tener hijos, Nodal no ofreció detalles concretos, pero su respuesta reafirma que, por ahora, se enfoca en su vida personal y en su relación con Aguilar.

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar serán papás pronto?

Durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, le preguntó a Christian Nodal, sobre la posibilidad de convertirse en padre nuevamente, pero esta vez junto a su esposa Ángela Aguilar. Recordemos que Nodal se convirtió en padre por primera vez en 2023, junto a la cantante Cazzu, con el nacimiento de su hija Inti.

El cantante mexicano respondió que, aunque el tema de la paternidad es una conversación frecuente entre él y Ángela, no es algo que estén priorizando en este momento. Aseguró que ambos son muy jóvenes y que, aunque no descarta la idea de tener hijos en el futuro, aún no es el momento.

“Estamos muy jóvenes. Sí, yo creo que con los años y cuando sea el momento”, afirmó Nodal, aclarando las especulaciones que han circulado sobre su matrimonio con la hija de Pepe Aguilar.

Con información de Excélsior