Christian Nodal revela que le tuvo que rogar a Cazzu para andar con él

Redacción

Ciudad de México.-Christian Nodal y Cazzu están a punto de cumplir dos años de relación y han sido una de las parejas más mediáticas de la industria del espectáculo latinoamericano. La argentina y el mexicano formaron una familia hace no mucho, demostrando que el amor es el pilar más importante de su relación.

El intérprete de Botella tras botella se encuentra en República Dominicana, donde contó en un programa de televisión que, aunque no lo parezca, Cazzu no estaba muy convencida de andar con él al principio. De hecho, confesó que para acercarse a ella le mandó una canción. Todo era un pretexto para conocer a su “crush”.

“Yo la miraba toda guapa, toda bella, y decía ´mamasota´, es mi crush, ´te quiero hacer un hijo’, ¿cómo te explico? Ella a mí me encantaba, le mandé una canción solamente para vernos y conocernos”, contó.

Asimismo, confesó que cuando empezó a surgir la atracción entre ellos, él quiso ir demasiado rápido y ella tuvo que frenarlo en más de una ocasión.

“Ella no quería ser mi novia, para empezar, decía: ‘Si tenemos un vínculo bien bonito, veámonos de vez en cuando’, pero yo ya estaba emperrado, esta mujer me vuelve loco, me encanta y ella me decía: ‘Vamos lento, vamos despacio’”.

Sobre los rumores de boda, Nodal aclaró: “Con Julieta tengo un compromiso, si lo hacemos eso en un futuro, es meramente por la felicidad de regalarle ese momento y a las personas que amamos, sería muy bonito eso, pero si no pasa eso, no pasa nada, tenemos una bebé preciosa, Inti, que es mi sol, es mi vida, mi corazón, y siempre vamos a tener eso en común”.

La carrera de Nodal

Christian Nodal, nacido el 11 de enero de 1999 en Caborca, Sonora, es un destacado cantante y compositor mexicano, conocido principalmente por su éxito en el género del regional mexicano. Inició su carrera musical a una edad temprana, alcanzando notoriedad con su sencillo “Adiós Amor” en 2016, que se convirtió rápidamente en un éxito masivo en México y Estados Unidos.

Nodal ha lanzado varios álbumes de estudio, entre los que destacan “Me Dejé Llevar” (2017), “Ahora” (2019) y “AYAYAY!” (2020). Su estilo combina elementos de mariachi, banda y norteño, lo que le ha permitido capturar una amplia audiencia. Además, ha colaborado con importantes artistas del género, como Alejandro Fernández y Piso 21, ampliando su presencia en la industria musical.

A lo largo de su carrera, Nodal ha sido galardonado con varios premios, incluyendo Premios Billboard, Premios Grammy Latinos y Premios Lo Nuestro, consolidándose como una de las voces más influyentes del regional mexicano contemporáneo. Su evolución musical y su capacidad para conectar con el público joven y tradicionalmente regional han sido claves para su éxito continuado.

Con información de Infobae