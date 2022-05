Christian Nodal estalla contra la mamá de Belinda y difunde chat con la cantante

Redacción

Ciudad de México.- Los cantantes Christian Nodal y Belinda siguen dando de qué hablar pese a que ya no tienen una relación amorosa.

Nodal estalló en redes sociales, pero esta vez contra los papás de su exprometida, a quienes acusa de recoger los frutos de su hija “hasta dejarla sin nada”.

A través de una publicación de Twitter, Nodal compartió una captura de pantalla en la que se lee a Belinda preguntándole si no le va a llegar algo de dinero, además de lo de sus papás para arreglarse los dientes.

“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana, o sea, no te va a llegar algo de dinero esta semana, aparte de lo de mis papás, para que me los pueda arreglar?” escribió vía Whattsap la cantante y actriz de “Bienvenidos a Edén”, a lo que Nodal escribió públicamente:

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mi. Cuando me cansé de dar se acabó todo”.

Aunque la polémica creció con el paso de las horas, Belinda no ha emitido comentarios al respecto.