Christian Nodal corre de concierto a fans que le lanzaron hielos

Redacción

Christian Nodal está envuelto en la polémica otra vez.

Ahora, el cantante se mostró furioso en contra de varios fans que estaban en su concierto en el Estadio Real Santa Cruz, en Bolivia, quienes al final tuvieron que salir del recinto por órdenes del cantante.

Todo el evento iba bien, hasta que los fans le arrojaron cubos de hielo al escenario, por lo que el mexicano pidió respeto y llamó a su equipo de seguridad para que los sacaran del concierto y les regresaran su dinero.

“Sácalos a la ching*ad* y págales lo de su boleto, a mí no me estpen aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando…respeten por favor”, gritó Nodal.

La gente que logró estar en el concierto señaló que los fans se molestaron con Nodal porque salió una hora después de lo programado, por lo que le aventaron los hielos.

Con información de Terra