Chris Rock revela cómo surgió la enemistad con Will Smith y Jada Pinkett

Redacción

Tras un año de la famosa polémica de Will Smith y la icónica bofetada al productor Chris Rock, esté último revivió el momento en un reciente monólogo a manos de Netflix.

Y es que dio detalles de los verdaderos motivos que iniciaron su enemistad con Jade Pinkett Smith, esposa del protagonista de ‘Bad Boys’, la mala relación entre ellos surgió unos cuantos años atrás, cuando ella le pidió un favor muy singular.

Esto fue que boicotearan los premios de la Academia de Hollywood en 2015, debido a que en ese momento el filme ‘La Verdad Oculta’, no había sido nominada y en ella participaba Will:

“Ella dijo que un hombre adulto debería renunciar a su trabajo porque el esposo no fue nominado por ‘Concussion’. Entonces me dieron un golpazo”, declaró.

Aunado a eso señaló lo injusto que le parecía el caso, ya que de acuerdo a su perspectiva ella había comenzado con la polémica y él solo deseaba ponerle fin con una broma más:

“¿Qué diablos? ¿Hice algunas bromas al respecto? ¿A quién le importa un carajo? Así son las cosas; ella comienza, yo lo termino. Nadie la estaba molestando”, externó.

Premios Oscar 2022

Como te contamos, el escenario de los premios más importantes en la industria de la cinematografía presenció uno de los momentos más polémicos, debido a que Chris Rock lanzó una broma hacia Jada y su cabello, cabe resaltar que la actriz sufre de alopecia.

Pese a que en el momento Smith no hizo algo al respecto, aprovecho que sería galardonado para darle una gran bofetada Rock y pese a que Smith se disculpó, fue vetado por una década de las premiaciones.

Rock señaló que el actor hizo eso porque estaba molesto con su mujer, no con él, asimismo, añadió que evidentemente le había dolido y que aún le duele el golpeo, debido a que Smith es más grande que él: “La gente me pregunta ‘¿te dolió?’ Todavía duele”.

Para finalizar, declaró que tras que saliera a la luz la infidelidad de Jada a Will intentó acercarse al actor para darle sus condolencias. Esto tiene un motivo que deriva en la admiración que ha sentido por él, aun así señaló que disfrutó demasiado ver a Smith siendo golpeado en su última película: “Hizo algunas películas geniales. He apoyo a Will Smith toda mi vida”.