Chris Evans podría volver a ser un superhéroe

Redacción

Chris Evans se ganó su lugar dentro del Universo Cinematográfico de Marvel al dar vida a Capitán América. Por eso, no es extraño que los fans se emocionen ante la posibilidad de verlo nuevamente en otro proyecto siendo un superhéroe.

Y aunque el actor ha dicho que estaría en la disposición de volver con Marvel, pero no como Steve Rogers, sino con un personaje que incluso ya conocemos desde hace varios años.

Evans habló de un tema que simplemente incendió las redes sociales ya que aseguró que le encantaría darle una nueva oportunidad a Johnny Storm, mejor conocido como antorcha humana, “Dios, ¿no sería genial?”, aseguró con mucho entusiasmo.

“¿No sería genial? No, nadie ha venido a mí sobre eso. Quiero decir, ya no tengo exactamente el mismo aspecto. Eso fue hace 15, casi 20 años. Dios mío, soy viejo. Pero me encanta ese personaje, pero creo que… ¿no están haciendo algo ahora con los Cuatro Fantásticos?”.

Recordemos que las cintas ‘Fantastic Four’ (2005) y ‘Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer’ (2007), no fueron realmente éxitos en taquilla, aunque sí fueron de las primeras películas precursoras en el MUC y las responsables de afianzar una nueva generación de fans de los superhéroes.

“Mira, me encantaría. Me encantaría. En realidad, eso sería una ventana más fácil para mí que volver como Cap. ¿Sabes lo que quiero decir? El Cap es muy valioso para mí. Y ya sabes, casi no quiero interrumpir la hermosa experiencia que fue. Pero Johnny Storm, siento que realmente no tuvo su día. Eso fue antes de que Marvel realmente encontrara su base. Así que me encantó ese papel y, ya sabes, ¿quién sabe?”, aseguró con la esperanza de que Marvel escuche su propuesta.

Con información de Glamour