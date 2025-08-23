Choque-volcadura en El Llano deja saldo de una mujer lesionada

16 C
Aguascalientes
23 agosto, 2025
Tendencias

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Policías Estatales de Aguascalientes atendieron el reporte de accidente tipo salida de camino y posterior volcadura que se registró sobre la cartera estatal número 68 que conduce a la comunidad de La Luz, dejó saldo de una persona de sexo femenino lesionada que fue trasladada a recibir atención médica al Hospital General Tercer Milenio en código verde, para descartar posible fractura de cadera. 

El reporte se recibió en el Servicio de Emergencias 911 a las 10:25 horas de este sábado, en el que se informaba que sobre la carretera estatal número 68 a la altura del kilómetro 12 + 500 en el municipio de El Llano se había registrado un accidente tipo choque volcadura de una camioneta, por lo anterior al lugar acudieron policías estatales para atender el reporte. 

A su arribo localizaron sobre sus cuatro neumáticos una camioneta de la marca Chevrolet, en color blanco, con permiso para circular sin placas del Estado de Durango, que era conducida por Juan N de 44 años de edad, resultó con algunos golpes sin que ameritara ser trasladado a un hospital, en tanto que su acompañante de nombre Janeth N de 45 años de edad resultó con probable fractura de cadera por lo que fue trasladada por paramédicos de la ambulancia ECO-433 del ISSEA a recibir atención médica al Hospital General Tercer Milenio. 

Finalmente, de acuerdo a la manifestado por el conductor de la unidad accidentada, el cual señaló que transitaba en sentido de circulación de oriente a poniente por la carretera estatal número 68, cuando en determinado momento se le levantó el cofre del vehículo perdiendo la visibilidad y el control de la camioneta, saliendo del camino para posteriormente volcarse, quedando sobre sus cuatro neumáticos con la parte frontal apuntando hacia el oriente.