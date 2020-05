Choque por alcance deja un lesionado en Asientos

Redacción

Asientos, Ags.-Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, policías municipales de Asientos, paramédicos del ISSEA e integrantes de la Guardia Nacional, atendieron el reporte de hecho de tránsito terrestre tipo choque por alcance que se registró en la carretera federal número 22 y que dejó como saldo una persona lesionada y una a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común.



Alrededor de las 16:00 horas en el número de emergencia 911 se recibió el reporte de que en la carretera federal número 22 a la altura d kilómetro 32+200 se había suscitado un choque entre una camioneta Dodge Caravan y una Nissan color blanco, aparentemente con personas lesionadas.





A la brevedad, se generó el despliegue de los cuerpos de emergencia, trasladándose al lugar elementos de la policía estatal, municipal de Asientos y paramédicos del ISSEA, quienes aproximaron para auxiliar a los involucrados, detectando que el conductor de la camioneta pick up, color blanco estaba lesionado.



A bordo de la ambulancia ECO 338 del ISSEA, el lesionado de nombre Juan Francisco de 24 años de edad, con domicilio en Loreto, Zacatecas, fue trasladado a recibir atención médica a la clínica 1 del Seguro Social.



Se logró conocer que la camioneta Dodge Caravan, color azul, la cual no portaba placas de circulación y era conducida por Miguel Ángel de 57 años de edad, impactó por alcance a la camioneta pick up.



Derivado de lo anterior, Miguel Ángel fue detenido y presentado ante el Agente del Ministerio Público.