Choque múltiple en el que participó un policía municipal dejó 8 heridos en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes (SSPM) informó sobre el accidente registrado durante las primeras horas de este día, en Avenida Aguascalientes, casi esquina con Avenida Mariano Hidalgo; en el que se vio involucrado un oficial de la corporación.

En voz del Secretario Antonio Martínez Romo, se detalló que el oficial involucrado en el hecho pertenece a la Policía Comercial y como cualquier ciudadano, tendrá que asumir las responsabilidades materiales y/o jurídicas, que se desprendan del peritaje que realice el Ministerio Público.

El titular de la SSPM señaló que fueron cinco vehículos involucrados en el choque, entre ellos la unidad de la Policía Municipal; y derivado de éste se registraron diez personas lesionadas, dos las cuales tuvieron que ser trasladados en código verde a los nosocomios más cercanos.

Añadió que, como ocurre con cualquier otro percance vial, se brindó apoyo por parte de la Policía Vial de Aguascalientes y de la Policía Preventiva, quienes se encargan de asegurar la zona de los hechos, personal del Grupo de Operaciones Aéreas del helicóptero Halcón Uno en coordinacion con paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil brindaron los primeros auxilios a las personas lesionadas.

Finalmente Martínez Romo señaló que la prioridad, en cualquier hecho de tránsito terrestre, es garantizar la integridad de tripulantes y peatones; y como segundo aspecto, el deslindar las responsabilidades correspondientes, conforme a la ley.

Al arribar al lugar detectaron un vehículo tipo sedán, marca Chrysler, modelo 2017, en color azul, con placas de circulación del Estado de Aguascalientes, que era conocido por Isidro N de 47 años de edad, un segundo vehículo tipo sedán, marca Nissan, modelo 2017, en color blanco, con placas de circulación del Estado de Aguascalientes, que era conocido por Gustavo N de 33 años de edad.

Un tercer vehículo tipo pickup, marca Mitsubishi, modelo 2007, en color blanco, que era conducido por Joaquín N de 30 años de edad un cuarto vehículo tipo vagoneta, marca Renault, Duster, modelo 2018, en color blanco, con placas de circulación del Estado de Aguascalientes, que era conocido por Mayra N de 42 años de edad y un quinto vehículo, tipo sedán, marca Nissan, en color azul, con placas de circulación del Estado de Aguascalientes, que era conocido por Jorge N de 36 años de edad.

En el lugar paramédico del Grupo de Operaciones Aéreas del helicóptero “Halcón Uno” en conjunto con paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil procedieron a hacer la valoración de los tripulantes de los vehículos, en el automóvil marca Renault, Duster modelo 2019 viajaba una persona de sexo femenino que dijo responder el nombre de Mayra N de 41 que no presentaba lesiones aparentes, en tanto que en el vehículo Mitsubishi, en color blanco, conducido por Joaquín N no presentaba lesiones aparentes, en el auto de alquiler en color blanco que tripulaba Gustavo N, no presentaba lesiones aparentes, en tanto que .

En el quinto vehículo participante de la marca Nissan en color azul, conducido por Jorge N fue valorada quien dijeron llamarse Marisol N de 38 años de edad misma que fue trasladada por lumbalgia y probable lesión en omóplato a recibir atención médica al Hospital General Tercer Milenio por paramédicos de la ambulancia UE-54 de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

Además como pasajeros se encontraban también: Joselyn N de 17 años, Naomi N de 14 años, Yucari N de 13 años, Luis N de 11 años, mismos que se encontraban poli contundidos, al ser valorados por paramédicos determinaron que no ameritaban traslado a algún hospital debido a que las lesiones que presentaban no ponen en riesgo su vida.

En el lugar además se encontraba lesionada a otra persona que viajaba en un vehículo marca Nissan, en color azul, de nombre Marisol N de 36 años de edad la cual fue trasladada en código verde a recibir atención médica al Hospital General de Zona número 2 del IMSS.

De acuerdo a los indicios en el lugar de los hechos, policías viales determinaron que el conductor del vehículo marca Nissan, en color azul transitaba sobre Avenida Aguascalientes en sentido de circulación de oriente a poniente para el carril izquierdo y su conductor lo hacía velocidad inmoderada, al arribar a la altura de la empresa Sensata Technologies, no guarda la distancia prudente de seguridad lo que provoca impactar su parte frontal contra la parte posterior del vehículo marca Nissan, en color blanco, que le antecedía en la marcha, al impacto dicho vehículo es proyectado al frente chocando su parte frontal a la parte posterior del vehículo marca Mitsubishi, en color blanco y este a su vez contra el vehículo marca Renault, Duster en color blanco que circulaba sobre la misma vía y orientación, disminuyendo su velocidad por congestionamiento vial, posterior a la colisión, llega un vehículo de la marca Nissan, Tiida, en color azul, que no guarda su distancia impactando su parte frontal izquierda contra la parte posterior derecha del vehículo marca Nissan, en color blanco, mismo que se encontraba parado momentáneamente por el hecho de tránsito terrestre registrado unos minutos antes, al impacto sale el proyectado a su derecha chocando su parte lateral izquierda con corrimiento a la parte posterior del vehículo marca Nissan, en color blanco.