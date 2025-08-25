Choque frontal deja 7 lesionados en Asientos

Redacción

Asientos, Ags.-Policías Estatales de Aguascalientes atienden reporte de accidente tipo choque frontal que se registró sobre la carretera estatal número 126 que une las comunidades de Jilotepec y San Vicente, en el municipio de Asientos que dejó como saldo siete personas lesionadas que fueron trasladadas a diferentes hospitales.

El reporte del accidente se recibió a las 00:00 horas de este lunes en el Servicio de Emergencias 911, en el que se informaba que sobre la carretera estatal número 126 a la altura del kilómetro 3 se había registrado un choque frontal. por lo que se requería la presencia de paramédicos debido a que había varias personas heridas. Al arribar al lugar se observan dos vehículos participantes.

El primero de los vehículos de la marca Ford, Fusión, modelo 2006, en color azul, con placas de circulación del Estado de Zacatecas, en el cual viajaba Jonathan N de 24 años de edad, iba acompañado por Elizabeth N de 25 años, misma que es trasladada al Hospital General Tercer Milenio en código amarillo.

El segundo vehículo participante de la marca Volkswagen, en color rojo, con placas de circulación del Estado de Zacatecas, en el cual viajaba Juan N de 48 años de edad, era acompañado por las personas de nombres: María N 43 años, José N 48 años, Yaritza N de 29 años y Mirna N de 24 años de edad.

Al lugar arribó la ambulancia del ISSEA, ECO 489 que trasladó a Mirna N así como Elizabeth N en código amarillo al Hospital General Tercer Milenio, mientras que la ambulancia del ISSEA, ECO 433 trasladaron a María N y a Juan N al Hospital General Tercer Milenio en código verde y por último la ambulancia del ISSEA, ECO329 trasladaron a Yaritza N y a José N al Hospital General Tercer Milenio en código amarillo.

Finalmente, Jonathan N, conductor del vehículo marca Ford, Fusión, fue detenido y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del fuero común el turno en la Fiscalía General .del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.