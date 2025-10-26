Choque frontal deja 1 muerta y 2 heridos graves en Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags-. Una fuerte colisión frontal dejó a una mujer sin vida y dos lesionados de gravedad en el puente que cruza el fraccionamiento México en la zona sur de la ciudad.

Los hechos se verificaron al filo de las 14:40 horas de este domingo sobre Avenida Aguascalientes sur y Héroe de Nacozari en la parte superior del puente.

El presunto responsable resultó ser el conductor de un automóvil Volkswagen Beetle gris oscuro, de unos 35 años de edad que conducía a exceso de velocidad sobre Avenida Aguascalientes en dirección oriente poniente.

En determinado momento perdió el control del volante y brincó el camellón central para luego caer en los carriles contrarios de circulación y encontrarse de frente contra un Nissan Platina rojo en el que viajaba una pareja, un hombre y na mujer de unos 50 años de edad aproximadamente.

El hombre que conducía de nombre José Antonio y la mujer en el asiento del copiloto de nombre Graciela que tras el impacto a los pocos minutos perdió la existencia.

Automovilistas al ver el choque llamaron al 911 por lo que más tarde se hicieron presentes los cuerpos de emergencia, entre ellos paramédicos de la Cruz Roja quienes tras utilizar las llamadas “quijadas de la vida” lograron rescatar a la pareja, empero al revisar a la fémina esta ya no contaba con signos vitales.

Mientras que el conductor fue trasladado de urgencia a la clínica 1 del Seguro Social donde su estado de salud se pronostico cómo delicado, lo mismo que el conductor del Beetle que además de herido está en calidad de detenido.

Policías municipales y estatales cerraron el paso a la circulación para agilizar las maniobras de rescate y traslado de los lesionados en ambos sentidos.

Posteriormente peritos de la Dirección General de Investigación Pericial realizaron el levantamiento del cuerpo y el retiro de ambos vehículos.