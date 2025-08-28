Policías estatales chocan y dejan 2 heridos civiles en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La noche de este miércoles se produjo un choque entre una patrulla de la policía estatal sobre a Avenida Aguascalientes frente a la entrada al fraccionamiento Ex Ejido Ojocaliente.

El saldo fue de dos civiles heridos que requirieron hospitalización.

La Coordinación de Protección Civil Municipal informó que una persona tuvo que ser rescatada tras quedar atrapado en el vehículo en el que viajaba.

A las 21:59 horas de anoche se reportó al 911 que en la avenida Aguascalientes esquina calle Cotorinas en el fraccionamiento Ex Ejido Ojocaliente se había suscitado un fuerte accidente automovilístico, por lo que bomberos municipales se trasladaron hasta el lugar.

Al arribar observaron dos vehículos involucrados por un choque lateral, el primero un Nissan Versa en color blanco donde su copiloto se encontraban atrapado la interior del automóvil, por lo que los vulcanos comenzaron con las maniobras de extracción con equipo de rescate hidráulico.

Minutos más tarde fue liberado Edwin de 30 años de edad y entregado a paramédicos municipales quienes en compañía del conductor Ana Patricia de 18 años de edad fueron trasladados a recibir atención médica al Hospital General Zona 2 del Seguro Social que se ubica muy cerca del lugar del lugar del percance.

Los oficiales que viajaban en la patrulla resultaron ilesos y no se informó si quedaron detenidos por haber participado en el accidente.

Previamente el oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, identificado como Juan Arturo de 32 años de edad quien conducía una camioneta Ford perteneciente a la Policía Estatal fue valorado por paramédicos municipales sin requerir ser traslado a recibir atención médica a un nosocomio.