Choque entre auto y YoVoy deja 9 heridos en zona centro de Aguascalientes

Redacción



Aguascalientes, Ags.- Policías Viales atendieron el reporte de accidente que se registró en calles de la zona centro de la ciudad, luego que un vehículo compacto impactó un camión urbano que posteriormente se estrelló contra un establecimiento ubicado sobre la calle 16 de Septiembre, mientras que el vehículo presunto responsable chocó contra un poste metálico de alumbrado público, dejando en el lugar 9 pasajeros lesionados que no ameritaron traslado.



El reporte del accidente se registró a las 21:10 horas de este jueves en el C4 Municipal de Aguascalientes, en el que se manifestaba que en el cruce de las calles Hornedo y 16 de Septiembre en la Zona Centro de la Ciudad, se había registrado un accidente entre un vehículo y un camión urbano, motivo por el que al lugar se trasladaron oficiales de Policía Vial y paramédico de la Cruz Roja.



A su arribo localizaron en el lugar un vehículo tipo sedán, marca Kia, en color plata, modelo 2020, con placas de circulación del Estado de Aguascalientes, que era conducido por Diana N de 27 años de edad, misma que terminó impactada contra un poste de alumbrado público y un vehículo de tipo camión urbano, marca Volkswagen, en color blanco, modelo 2018, con permiso para circular sin placas del Estado de Aguascalientes, que era conducido por Carlos N de 27 años de edad.



Paramédicos de la Cruz Roja procedieron a valorar a 9 pasajeros del camión urbano qué dijeron llamarse: Daniela N de 18 años, Dominic N de 17 años, Leonel N de 14 años, María del Carmen N de 21 años, Yohana N de 16 años, Karla N de 19 años, Lizeth N de 17 años, Roberto N de 54 años y Fabián N de 21 años de edad, todos ellos solamente presentaban algunos golpes, por lo anterior no ameritaron ser trasladados a algún hospital.



Finalmente, de acuerdo a los indicios en el lugar del accidente, policías viales determinaron que la conductora del vehículo marca Kia, en color plata, transitaba sobre la calle Hornedo, en sentido de circulación de poniente a oriente por el carril derecho, al llegar al cruce con la calle 16 de Septiembre no hace el alto correspondiente impactando su parte frontal contra la parte lateral delantera derecha del camión urbano, el cual es proyectado hacia su izquierda subiéndose parcialmente a la banqueta, colisionando su parte lateral delantera izquierda contra toldo de negociación de la calle 16 de Septiembre, tras el impacto el vehículo marca Kia, en color plata, pierde el control de la dirección del vehículo hacia su derecha subiéndose parcialmente a la banqueta impactando su parte frontal contra poste de alumbrado público, dejando en el lugar daños materiales por aproximadamente 100 mil pesos.