Choque desigual deja motociclista herido en la zona centro

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Un motociclista quedó herido de consideración tras ser impactado por un automóvil en calles de la zona centro de esta capital en las primeras horas de la madrugada de este domingo.

La Policía Municipal informó que se registró un accidente de tránsito protagonizado por un motociclista y un vehículo en el centro de la ciudad, dejando daños valuados en más de 30 mil pesos.

Aproximadamente a las 01:50 horas, una motocicleta de la marca Italika en color negro, modelo 2025, circulaba en sentido de norte a sur sobre la calle Melquiades Moreno, en el fraccionamiento Primavera.

Al llegar al cruce con la calle Enrique Estrada, su conductor de nombre Alexis, de 16 años, no respetó la señal restrictiva de alto y continuó su marcha, siendo impactado de forma frontal en su ángulo lateral por un vehículo de la marca Nissan en color blanco, modelo 2025, conducido por Mario de 36 años de edad.

Tras el impacto, el menor salió proyectado cayendo al asfalto junto con su vehículo.

Al lugar arribaron oficiales de la Policía Vial y cuerpos de paramédicos, quienes luego de valorarlo lo trasladaron en código verde al Hospital Tercer Milenio debido a las lesiones que presentaba.

Finalmente se llevó a cabo el aseguramiento de ambos vehículos, que fueron trasladados a las instalaciones de la pensión para su resguardo.