Choque desigual deja adolescente grave en La Barranca

Redacción

Aguascalientes, AGs.- Un accidente de tránsito se registró durante las primeras horas de este miércoles, involucrando a un motociclista y una camioneta en calles de la colonia José López Portillo, también conocida cómo La Barranca en el sur de esta urbe.

Alrededor de las 00:40 horas, un joven circulaba en sentido contrario a bordo de una motocicleta Italika, modelo 2021, en color azul, sobre la calle José Ferrero, en la colonia antes mencionada

Al llegar al cruce con la calle José María Bocanegra, el motociclista hizo caso omiso del disco de alto situado en el lugar, continuando su marcha. Debido al exceso de velocidad le fue imposible frenar, impactándose contra el ángulo lateral de una camioneta Jeep Patriot en color blanco, modelo 2011.

El adolescente identificado como Raúl de 16 años de edad, resultó lesionado y tuvo que ser trasladado de emergencia en código rojo por paramédicos de la Cruz Roja a las instalaciones del HGZ 1 del IMSS, debido a las lesiones que presentaba.

Posteriormente, se llevó a cabo el aseguramiento de los vehículos participantes y su traslado a las instalaciones de la pensión para su resguardo.