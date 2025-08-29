Choque desigual deja 1 herido en Aguascalientes

18 C
Aguascalientes
30 agosto, 2025
Tendencias

Redacción

La Policía Vial de Aguascalientes atendió un accidente tipo corte de circulación registrado alrededor de las 11:00 horas sobre Avenida Siglo XXI, en su cruce con la calle Refugio Miranda Aguayo, en la colonia Las Cumbres.

De acuerdo con el reporte y testimonios de varios testigos, una camioneta GMC intentó realizar una maniobra de vuelta en “U” sobre la citada Avenida, cuando circulaba en sentido de norte a sur. En ese momento, el conductor de una motocicleta Italika, línea Vórtex, en colores blanco con negro, se impactó contra la parte lateral delantera derecha del vehículo, precipitándose al piso.

El motociclista, un hombre de aproximadamente 30 años de edad, resultó con un golpe a la altura de la cadera, por lo que paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil arribaron al sitio para brindarle la atención correspondiente.

Finalmente, la Policía Vial realizó el retiro de los dos vehículos involucrados para su traslado a la pensión y con ello liberar la vialidad.