Choque dejó 2 lesionados en Lomas de Santa Anita, Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Saldo de dos personas heridas fue la consecuencia de un accidente automovilístico en el fraccionamiento Lomas de Santa Anita en la zona oriente de esta ciudad.

La Coordinación de Protección Civil Municipal informó que a las 06:04 horas de este lunes se activaron los cuerpos de emergencia para atender el reporte de que en la avenida Aguascalientes oriente esquina calle H. Escobedo en el fraccionamiento Lomas de Santa Anita se había suscitado un fuerte accidente automovilístico, por lo que bomberos se trasladaron hasta el lugar.

Al arribar los vulcanos observaron un accidente automovilístico de un tractocamión que se impactó contra un vehículo sedan, donde sus tripulantes fueron valorados por bomberos-paramédicos; y resultó que Brenda de 32 años de edad además de Barbara de 24 años de edad, fueron trasladadas a recibir atención médica al Hospital General Zona 2 del Seguro Social.

El estado de salud de ambas mujeres se reportó fuera de peligro.