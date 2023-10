Choque deja un muerto en Asientos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Efectivos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, de la Policía Municipal de Asientos, Guardia Nacional y paramédicos del ISSEA, atendieron el reporte de que en la carretera federal 25, se había generado un accidente tipo choque con saldo de una persona fallecida.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:30 horas, cuando en el Servicio de Emergencia 911, se recibió el reporte de que un motociclista había chocado de frente contra camioneta y se encontraba tirado, por lo cual se trasladaron al lugar los elementos estatales, municipales, federales y los técnicos en urgencias médicas, quienes se trasladaron al lugar.

Al llegar a la altura del kilómetro 033+900, se encontraron en una primera instancia

Una camioneta marca Ford pick up en color blanco, con placas de circulación del estado de Zacatecas, la cual presentaba daños en su parte frontal derecha, cuyo conductor no se encontraba en el lugar.

Asimismo, se encontraba una motocicleta Italika en color rojo con placas de circulación del estado de Zacatecas y a unos metros de distancia, el conductor de la misma, por lo que se acercaron para brindarle los primeros auxilios, confirmando que ya no contaba con signos vitales, el cuan no pudo ser identificado.

Por ello se acordonó el lugar y se solicitó la presencia del personal de Servicios Periciales, quienes se encargaron de trasladar el cuerpo a las instalaciones del SEMEFO.

De acuerdo a los indicios encontrados en el lugar, el conductor de la camioneta invadió el carril contrario y provocó el choque frontal con la motocicleta, con los resultados ya descritos.