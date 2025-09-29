18 C
Aguascalientes
29 septiembre, 2025
Tendencias

Tilly Norwood, la primera actriz creada con inteligencia artificial

Sufren por fuga de aguas negras en Pilar Blanco, Aguascalientes

Clonan cuenta de Facebook de líder de bancada panista en…

(Video) Alcalde morenista de Suchiate, Chiapas denuncia que lo quisieron…

Tere Jiménez presenta III Informe a habitantes de Pabellón, Tepezalá…

Descartan auge de edificios en la zona centro de Aguascalientes

Se pronostica domingo de lluvias en Aguascalientes

En Aguascalientes se transforman vidas

Google confirma que hackers chinos están accediendo a empresas de…

Autos con motor turbo cada vez más baratos en México,…

Choque de trailers deja un muerto en el LIbramiento Sur en Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags-. Un choque frontal entre dos pesadas unidades dejo saldo de un fallecido y un lesionado leve sobre el libramiento sur.

El hecho se verificó cerca de las 23:30 horas de este domingo a la altura del kilómetro 16, entre la carretera federal 45 sur y la 70 poniente, lo que derivó como consecuencia cerrar la circulación en su totalidad.

El hoy occiso fue identificado como Agustín Rodríguez Mireles, de entre 35 y 40 años de edad, el cual conducía un Kenworth azul con caja refrigerada, de la empresa González Trucking.

Sobre el percance se estableció que un tráiler Freightliner rojo con doble semirremolque, perteneciente a la empresa Autotransportes Segovia’s, circulaba en dirección sur-norte a velocidad inmoderada.

En determinado momento el operador intentó rebasar sin precaución e invadió los carriles contrarios.

Tras ello el tráiler rojo causó que el segundo semirremolque fuera impactado por la unidad azul, la cual se salió de la cinta asfáltica y volcó sobre su costado derecho.

Esto ocasionó que quedara atrapado en la cabina del tractocamión y luego de varios minutos finalmente se confirmó que el chófer de González Truckin ya no contaba con signos de vida.

Al lugar acudió la Guardia Nacional junto con socorristas de la Cruz Roja Mexicana y más tarde arribó personal de Servicios Periciales para hacerse cargo de las diligencias pertinentes así como del levantamiento del cuerpo y posterior traslado a la morgue para la necropsia de ley.