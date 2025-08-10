Choque de taxi deja 4 heridos en la colonia México en Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Un trabajador del volante y tres pasajeros resultaron lesionados de consideración tras chocar contra un anuncio tipo bandera en los Puentes de la Colonia México.

Los hechos se verificaron cerca de las 19:10 horas sobre la avenida Aguascalientes y el cruce de la Calle Nayarit, al sur de la ciudad.

En el aparatoso accidente participó un Nissan Versa blanco destinado para el transporte público y con número económico 4120, el cual era conducido por un hombre de 35 a 40 años, mientras que el copiloto quedó prensado y dos personas más que viajaban en la parte trasera resultaron con heridas importantes.

Tras el llamado al sitio acudieron policías viales seguidos de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, 080 y bomberos municipales, los cuales realizaron las extracciones de los lesionados para luego trasladar al chófer del taxi al Hospital General de Zona 2 del IMSS.

De acuerdo a testigos presuntamente el taxista venía discutiendo con el conductor de otro automóvil circulando de poniente a oriente, al bajar el puente para incorporarse a la lateral no alcanzó a realizar la maniobra, pasó unas bollas y se impactó contra el anuncio tipo bandera cuyo frente quedó destrozado.

A unos metros quedaron otros vehículos que participaron en otro choque a consecuencia de que esquivaron al taxi y cuyos ocupantes resultaron ilesos.