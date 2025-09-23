Choque de motos deja adolescente muerto y una mujer herida en Rincón de Romos

Redacción

Aguasclaientes, Ags.- Oficiales de la Policía Estatal de Aguascalientes atendieron el reporte de hecho de tránsito terrestre que se registró sobre la cartera estatal número 70 en el municipio de Rincón de Romos, en el que lamentablemente una persona de sexo masculino perdió la vida, resultando además la conductora de una motocicleta lesionada que fue trasladada a recibir atención médica.

El reporte se recibió a las 08:50 horas de este martes en el Servicio de Emergencia 911 en el que se informaba que sobre la carretera estatal número 70 a la altura el kilómetro 4 + 500 en el tramo de La Boquilla a la comunidad de Pablo Escaleras se había registrado un choque entre dos motocicletas, por lo anterior al lugar acudieron policías estatales para intervenir.

A su arribo localizaron una moto marca Vento, Crossmax, en color gris con negro, modelo 2025, que era conducida por quien en vida respondía al nombre de Rigoberto N de 15 años de edad.

En el lugar además se encontraba una motocicleta de marca Italika, en color negro, que era conducida por Yesenia N de 30 años de edad misma que resultó lesionada, presentaba probable fractura de tibia y peroné, fue trasladada a recibir atención médica por paramédicos del ISSEA a bordo de la ambulancia ECO432 al Hospital General de Zona número 3 del IMSS.

De acuerdo a los indicios en el lugar de los hechos se pudo terminar por parte de policías estatales que el conductor de la moto marca Vento, crossmax, transitaba sobre la carretera estatal número 70 perdiendo el control de la dirección del vehículo hacia su izquierda, invadiendo el carril de tránsito opuesto e impactando su parte lateral izquierda contra la parte de lateral izquierda de la motocicleta marca Italika, en color negro, al impacto la moto marca, Vento, crossmax, sale proyectado hacia su lado derecho, saliendo del camino para caer a un desnivel de aproximadamente 3 metros de altura, perdiendo en ese lugar la vida su conductor.