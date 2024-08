Choferes de plataforma denuncian asaltos en Jesús María

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Nadie se salva de la delincuencia y es que choferes de plataforma están denunciando asaltos en la zona de El Torito en Jesús María.

A través de sus grupos en redes sociales uno de los afectados alertó a sus compañeros de estos asaltos que están sufriendo no sólo los choferes de plataformas, sino también los taxistas tradicionales.

Mediante un audio de voz relató a sus compañeros que fue asaltado en Jesús María al acudir por un viaje de aplicación.

“Las personas que me abordaron me asaltaron, me amagaron con una pistola, me quitaron mi celular y mi cartera, entonces para comentarles a los compañeros sean de aplicación o no a que tengan cuidado en la zona de El Torito y de El Solar de Jonacatique”.

Insistió en la recomendación a no entrar “para nada” a esas zonas que son de peligro para los choferes.

“A mí me golpearon con la cacha de la pistola porque no los dejaba bajar del carro, inclusive reporte el hecho a Uber e interpuse ya la denuncia de hechos”.

Ante esta situación los choferes demandan a las autoridades de seguridad poner más atención en puntos considerados como rojos.