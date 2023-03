Choferes de camiones de carga renuncian por temor a inseguridad y violencia en carreteras

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Roberto Díaz Ruiz, reconoció que por temor a la inseguridad y a la violencia en algunas carreteras, choferes están presentando sus renuncias a las empresas.

-¿En Aguascalientes cuántos les han renunciado por la inseguridad?

-Pues mayormente son los que han sufrido algún asalto, no tengo la cantidad exacta, pero a mí en la empresa que han tocado algunos que prefieren irse a trabajar como taxistas, choferes de plataforma o se suben a los camiones urbanos.

El empresario camionero mencionó que lo que menos se quiere es arriesgar a sus trabajadores, sin embargo, mientras estos en algunos casos apenas si traen un bat o un desarmador para defenderse la delincuencia porta hasta rifles AR-15 con los que los amagan, por lo que susto para los operadores no es menor y es cuando mejor deciden no arriesgarse y renunciar.