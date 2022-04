Chofer niega haber abusado de Debanhi

Redacción

Monterrey, NL.- Juan David Cuéllar, chofer de Didi relacionado con las investigaciones por la desaparición y muerte de Debanhi Escobar, negó haber realizado tocamientos o haber abusado de la joven.

De acuerdo con el conductor, las amigas de Debanhi lo contactaron para que las llevara a una fiesta. Tiempo después regresó para regresar a la joven a su casa.

Afirmó que Debanhi no se veía bien y trató de ayudarla. Incluso aseguró que la grabó y ella dijo: “Mis papás merecían la verdad”.

“La chava no estaba en sus cinco sentidos, eso sí lo puedo decir, por las palabras, no hilaba oraciones, no tenía plática concisa; Grabé un audio donde me platicaba cosas que nisiquiera habíamos platicado, yo no loa conocía, me decía cosas que no concordaban con lo que estábamos diciendo”, relató.

También apuntó que llegó un momento en que Debanhi le pidió que detuviera el coche, después se bajó y ya no mostró interés en volver a subirse al coche.

“Yo pensaba que iba a vomitar, en ningún momento pensé que ella se iba a bajar, se baja y ahí es donde yo tomo las fotografías, le aviso a sus amigas que se bajó, incluso a un amigo, compañero de trabajo, le aviso: ‘me está pasando esto'”.

Finalmente, el conductor aseguró que la esperó por varios minutos en la unidad, pero que Debanhi jamás volteó a verlo ni trató de regresar.

“Yo lo que hice fue seguir, dije: ‘no puedo hacer nada'”.

Con información de La Jornada