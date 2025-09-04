Chofer de YoVoy atropella y mata a septuagenario en Valle de los Cactus

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Un hombre de la tercera edad tuvo una espantosa muerte al ser atropellado por un camión del transporte público al oriente de la ciudad.

Los hechos se suscitaron al filo de las 8:20 horas de este jueves sobre la calle Salvador Ramírez Martin del Campo a unos metros de la avenida Paseo de la Biznaga.

La víctima mortal fue identificada como José Modesto Montelongo Villalobos de 71 años de edad, el cual quedó en las llantas delanteras de la pesada unidad.

El chófer del camión urbano dijo llamarse Cosme Navarro de 37 años y quien tripulaba la unidad de la ruta 2 con número económico 1432.

Ya de acuerdo a testigos el camión circulaba sobre la avenida paseo de la Biznaga, y al dar vuelta a la derecha para incorporarse a la calle Salvador nunca se fijó que el masculino cruzaría sin fijarse el cruce, y por ello lo impactó con la parte frontal izquierda para finalmente ser arrastrado por alrededor de unos 30 metros y quedar sin vida.

Al sitio se trasladaron elementos de Policía Vial, así como paramédicos del cero, 80, cuyos técnicos en urgencias médicas, confirmaron que la persona de la tercera edad ya no contaba con signos de vida .

Más tarde, arribó Personal de la dirección general de investigación judicial para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al servicio médico forense, en donde se le practicaría la necropsia de ley.