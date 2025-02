Chocan Poncho Herrera y Eduardo Verástegui en ‘X’

Redacción

Alfonso Herrera y Eduardo Verástegui sostuvieron una discusión en la red social X, derivando en que se volvieran tendencia.

Lo anterior, a raíz de la imagen de Verástegui haciendo una señal vinculada a grupos nazis. El ex actor y ahora vinculados a grupos de extrema derecha hizo este gesto durante la Conferencia Política de Acción conservadora 2025.

Tras ello, Herrera, protagonista de la telenovela RBD y de la película El baile de los 41, cuestionó la acción de Verástegui, mediante un comentario que generó diversas reacciones.

“¿Esta señora sabrá de historia universal básica?”, manifestó Alfonso Herrera en su cuenta de ‘X’.

Verástegui respondió en la red social con un mensaje: “Claro que sí ‘Poncho’ Herrera, lo que pasa es que no aprendí historia para ‘progres losers’ (progresistas perdedores) en la Elite Way School. Mejor dime algo, ¿viste el video o solo estás de Rebelde?”

Herrera reviró: “Recomendación… Puedes empezar por una o dos páginas por noche (del libro de historia del mundo) Tómate tu tiempo… Por cierto, dile a tu tío (Elon Musk, dueño de ‘X’) que no borre el tweet”.

A partir de ese momento, lanzaron diversos tuis cuestionándose:

Eduardo: “Recomendación, si vas a acusar a alguien de nazi, mínimo mira el video que utilizas para acusarlo… Hiciste el ridiculo, acéptalo y continúa. Todos nos equivocamos. ¡Ánimo!”

Alfonso: “Ya duérmete”.

Eduardo: “Mi saludo fue un gesto de respeto y cariño hacia la audiencia, pero algunos prefieren ver fantasmas donde no los hay. Menos ignorancia y más lectura te harían bien”.

Alfonso: “¿Sigues? Te la pongo facilita para que entiendas… La forma es fondo. ¿Listo? Ahora sí a dormir. Night night (Como ya te crees gringo)”

Eduardo: “Por más maromas que hagas @ponchohd, no vas a poder explicar por qué poner la mano en el corazón para mandar un cariño al público es propio y exclusivo de nazis. ‘La forma es fondo’. Seguro sentiste que sonabas bien inteligente con eso, pero tengo malas noticias. No conoces el fondo porque no viste el video, interpretas la forma como te conviene y usas esto para difamar a alguien. Esta vez, sí fuiste como los demás”.

Alfonso: “Community manager… ¿Ya se va?”

La mayoría de los usuarios en redes sociales apoyaron a Herrera. Debido a que Verástegui ha causado descontento en las redes por su controversial opinión con respecto a las personas de la comunidad LGBTIQ+, específicamente las mujeres trans, tal como Wendy Guevara.

Con información de TVNotas