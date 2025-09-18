Chocan PAN y Morena por cambios al Código Penal de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Las adecuaciones al Código Penal por una anterior legislación a la divulgación de mensajes relacionados con la colocación de mantas vinculadas al crimen organizado, generó choques verbales entre legisladores del Partido Acción Nacional y de Morena durante la primera sesión formal del nuevo periodo ordinario de sesiones.

Lo anterior después que en el pasado periodo ordinario de sesiones que finalizó en junio, la mayoría del PAN en el Congreso promovió una iniciativa de cambios al Código Penal para sancionar la colocación y difusión de narcomantas. Ello generó diversos cuestionamientos en torno a la posibilidad de coartar la libertad de prensa en medios establecidos. En semanas posteriores, diputados del PAN prometieron hacer las adecuaciones correspondientes.

Y esto generó debate en la sesión ante el pleno.

De esta manera, por la bancada guinda, tanto la legisladora Alejandra Peña como el diputado Fernando Alférez Barbosa se manifestaron en contra de los cambios promovidos por el grupo del partido oficial, advirtiendo cambios en la palabra “difundir” por “exhibir”. Luego, acusaron al PAN de intentar “callar a los periodistas” y consideraron que las adecuaciones al Código Penal “sólo buscan coartar la libertad de expresión de los ciudadanos”, ejemplificando en futuras manifestaciones del 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer.

A su vez, la diputada panista Nancy Gutiérrez dijo que el Congreso estuvo de acuerdo en escuchar y reformar el tipo penal para establecer qué es lo que se sanciona. Luego,

criticó de manera particular a Alejandra Peña por “equiparar una nota periodística con la colocación de una narcomanta” y abundó “Nosotros no legislamos por berrinches”.

De paso, Gutiérrez acusó a Peña de realizar videos “con mi imagen y con mi nombre”. La morenista reviró alegando que los panistas “son incapaces de colaborar”.

Mientras que la también blanquiazul Mirna Rubiela Medina subió a la tribuna legislativa celebrando el debate “me encanta esto”, dijo. Luego, pasó a acusar a Morena de “si la pared es negra, ellos luego dicen que es blanca”. De paso, la panista llamó “amigos” a los medios de comunicación y consideró que estas críticas serían un punto de distracción a escándalos vinculados a personajes del partido guinda.

Al final, las adecuaciones fueron aprobadas por mayoría del bloque PAN-PRI-PRD.