Chocan dos embarcaciones de la Marina en Veracruz 

Redacción

Veracruz.- Mientras ejecutaban prácticas rumbo a la conmemoración de los 204 años de la creación de la Armada de México, dos embarcaciones de la Secretaría de Marina chocaron en el muelle del Malecón del puerto de Veracruz.

En un boletín oficial, la Primera Región Naval confirmó que como resultado de la colisión dos elementos navales presentaron lesiones menores, pero que no ponen en riesgo su integridad física.

Agregó que ambos navales “recibieron atención médica de manera oportuna por parte del personal de Sanidad Naval; asimismo, las embarcaciones involucradas fueron retiradas del área y se encuentran en revisión técnica”.

En el documento, la Secretaría de Marina aseguró que estas prácticas, por su naturaleza, implican determinados riesgos operativos; no obstante, se cuenta con protocolos de seguridad y atención inmediata para salvaguardar la integridad del personal.

Con información de Latinus