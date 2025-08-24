Choca, vuelca su Jeep y lo abandona en la zona centro 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La mañana de este domingo alrededor de las 07:00 horas, la Policía Vial atendió un accidente tipo volcadura registrado sobre la calle Galeana Sur, en su cruce con Ignacio T. Chávez.

De acuerdo con el reporte, una vagoneta marca Jeep Laredo, color negro y con placas del estado de Aguascalientes, circulaba de norte a sur cuando su conductor perdió el control hacia la derecha, impactando su ángulo delantero contra unos bolardos metálicos.

Tras el primer impacto, el vehículo continuó su trayectoria y colisionó contra la cortina de un negocio de abastecedora médica hospitalaria, lo que provocó que terminara volcado sobre su toldo, quedando de forma transversal a la vía con el frente orientado hacia el norte.

Al momento de la atención del percance, el conductor no se encontraba en el lugar. Se continúa con las investigaciones correspondientes para dar con su paradero.