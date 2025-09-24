Chivas se venga de Gago y derrota 3 a 1 a Necaxa

Redacción

Zapopan, Jal.- La Chivas de Guadalajara, lograron sacarse una espina y tomaron revancha deportiva, ante la intempestiva salida de Fernando Gago de la dirección técnica hace once meses.

El Rebaño Sagrado jugó un gran primer tiempo y le alcanzó para vencer 3-1 a los Rayos de Necaxa. La victoria es de vital importancia para el equipo de Gabriel Milito para meterse a los puestos de clasificación.

Chivas estuvo a nada de meterse en serios problemas al 17’, en una pelota que rechazó Luis Romo a Raúl Rangel y, por centímetros, la pelota se fue por un costado del arco.

Sin embargo el onceno jalisciense creció dentro del campo y se fue adelante en el marcador al 33’. Luis Romo cedió pelota larga a Richard Ledezma, dentro del área mandó un centro raso que empujó la Hormiga, Armando González.

Esta anotación le dio mucha confianza al equipo tapatío, que aumentó la ventaja al 43’ con otro gran toque por parte de Richard Ledezma. El mediocampista filtró pelota a Santiago Sandoval, para vencer a Ezequiel Unsain con disparo pegado al poste.

Con dos goles de ventaja, Necaxa terminó yéndose al frente en el complemento y se metieron al juego con gol al 48’. Cristian Calderón disparó dentro del área tras pase de Pavel Pérez, tuvo la fortuna de desvío en Luis Romo para que la pelota fuera imposible para el “Tala” Rangel.

Finalmente Guadalajara, supo mantener su ventaja mínima en todo el segundo tiempo y en la última jugada del juego sentenció todo.

Samir Inda ingresó a la cancha al 83’, y pudo anotar su primer gol en Liga MX con un disparo de larga distancia para tener un debut de ensueño.

Así concluyó el partido y Gago tiene un duro futuro, con solo 2 triunfos en 10 partidos, y en los puestos del fondo de la tabla general.