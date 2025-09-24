Chivas perdería los 3 puntos que le ganó a Necaxa por violar reglamento de menores

Redacción

Guadalajara.-La pregunta está en el aire, ¿Chivas puede perder el partido vs Necaxa por Samir Inda? Un tema de patrocinio está viendo en gris el gran gol del futbolista de 17 años del equipo en Guadalajara. Un duelo que se pone complicado por un tema de publicidad.

La victoria de Chivas por 3-1 sobre el Necaxa en la jornada 10 del Apertura 2025 dejó un sabor agridulce. El partido marcó el debut y el primer gol del joven de 17 años Samir Inda, una noticia que pronto se vio opacada por una controversia reglamentaria. La pregunta que se ha extendido en el futbol mexicano es si el club puede perder los tres puntos por una falta en el uniforme del jugador.

El caso de Samir Inda y la controversia

La polémica surgió en el momento en que Samir Inda anotó el tercer gol del Rebaño. El joven de apenas 17 años celebraba con una camiseta que, a la altura del patrocinio principal, portaba el logo de Caliente.mx, una casa de apuestas que es uno de los principales socios comerciales del club Rojiblanco.

Este hecho, aunque podría parecer menor, va en contra de las normativas de la FMF que prohíben explícitamente que los jugadores menores de edad promocionen productos para adultos, incluyendo bebidas alcohólicas y casas de apuestas.

¿Qué dice el reglamento?

Aunque las especulaciones sobre una posible pérdida del partido por parte de Chivas han crecido, el Reglamento de Sanciones de la Liga MX no establece una pérdida de puntos para este tipo de infracción.

La falta de Chivas, si bien es una violación al reglamento, no amerita una sanción deportiva tan severa. La normativa de la FMF es clara en que la Comisión Disciplinaria es la encargada de sancionar estos casos, y lo más probable es que se imponga una amonestación o una multa económica al club.

Los precedentes en la Liga MX

El caso de Samir Inda llama la atención porque otros equipos ya han tomado medidas para evitar este problema.

Rodrigo Parra (Pumas, 17 años), por ejemplo, ha jugado con una camiseta en la que se le retiró el patrocinio de Caliente.mx de la parte trasera.

(Pumas, 17 años), por ejemplo, ha jugado con una camiseta en la que se le retiró el patrocinio de Caliente.mx de la parte trasera. Gilberto Mora (Xolos de Tijuana, 16 años), cuyo club es propiedad del mismo grupo, usa un jersey con el logo de “Caliente Ayuda” (una fundación) y “Caliente TV”, pero no la marca de apuestas. Aunque durante el Clausura 2025 usó el patrocinio de Caliente.mx en su jersey, una clara violación que pasó desapercibida.

Gilberto Mora ha usado tres diferentes patrocinios en su jersey; uno de ellos el de Caliente.TV

Estos ejemplos demuestran que los clubes son conscientes de la norma y han tomado precauciones para cumplirla, lo que hace que el caso de Chivas y Samir Inda sea una falta notable que, si bien no les costará los tres puntos, sí tendrá.

Con información de Futbol Total