Mira lo que dijo Jardine luego de perder el clásico nacional

Redacción

Ciudad de México.- André Jardine, director técnico del Club América, reconoció el planteamiento utilizado por Chivas que terminó venciéndoles con marcador 2-1, en el estadio de Ciudad de los Deportes.

“Hoy tener una dosis de humildad y reconocer el partido que hizo Chivas. Nos superó y nosotros hay que mirar por lo que viene”, declaró en conferencia de medios, luego del llamado Clásico Nacional.

Jardine señaló errores defensivos que calificó como “pecados” en el segundo tanto del Rebaño, por medio de Armando ‘Hormiga’ González y que sentenció la victoria tapatía en los minutos finales; además de mencionar el planteamiento del rival en la cancha.

“Hay que darle mérito en este aspecto a Chivas, pues hicieron su mejor partido defensivamente hablando, por mucho. Neutralizaron nuestras intenciones en ataque”, abundó.

A pesar del descalabro, el timonel brasileño confía en que este resultado les dejará lecciones importantes para afrontar el resto del Apertura 2025.

