Chivas femenil golea a Centellas en amistoso

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Esta mañana las Centellas y la Centellas Sub 17 enfrentaron en Guadalajara a sus similares de Chivas. Las Centellas fueron derrotadas por marcador de cuatro goles a cero, mientras que las Centellas Sub 17 igualaron en el resultado a uno.

Por parte de las Centellas, Jesús Palacios mandó de inicio a: Daniela Muñoz; Lucía Muñoz, Andrea Martínez, María Tovar, Fanny Grano; Karen de León, Sabina Velázquez, Alejandra Guerrero, Brenda León; Samantha Calvillo y Paulina Castro.

El partido de las Centellas se jugó a tres tiempos de 30 minutos cada uno, en los que el profesor Jesús Palacios modificó en varias ocasiones su cuadro. En el primer tiempo las Centellas estuvieron tocando el arco rival en varias ocasiones sin tener fortuna, las rivales aprovecharon un descuido y anotaron el único gol de la primera

mitad; para el segundo tiempo las Centellas salieron desconcentradas y una serie de desatenciones provocaron que las locales se fueran arriba en el marcador para culminar con victoria momentánea de tres goles por cero; ya en el último tiempo, las Centellas quisieron reaccionar y tratar de acortar distancias en el marcador sin embargo las locales aprovecharían una última jugada que les daría el cuarto gol para sellar la victoria.

Para el duelo de la categoría Sub 17, Oscar García alineó a Odette Cisneros; Camila Mejía, Paola González, Michelle Sánchez, Paulina Ibarra; Alison Peralta, Guadalupe García, Valeria Prieto, Ximena D’acosta; Avril Navarro y Fátima Bernal.

Las Centellas Sub 17 jugaron de igual forma a tres tiempos de 30 minutos en dónde Oscar García aprovechó para darle minutos a todas sus jugadoras y observarlas en el terreno de juego. El primer tiempo se fue con empate en un juego cerrado para ambas escuadras, para el segundo las Centellas se pusieron adelante en el marcador gracias a la anotación de Ximena D’acosta. Las juveniles de las Centellas trabajaron de buena forma el encuentro y no fue hasta el tercer tiempo que las locales pudieron abrir el cerrojo necaxista y conseguir el gol que dejaría igualado el

marcador del partido.