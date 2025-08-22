Chivas es la base de la nueva convocatoria de la Selección Mexicana 

Redacción

Ciudad de México.-Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, volvió a causar polémica tras dar a conocer su nueva lista de 23 convocados debido a que Chivas la comanda con cinco jugadores, esto a pesar de que el Rebaño ocupa el decimosexto lugar de la tabla en el Apertura 2025.

Con cuatro partidos disputados en lo que va del certamen, los rojiblancos suman apenas una victoria por tres derrotas, con cinco goles a favor y siete en contra, y con el entrenador Diego Milito siendo cada vez más cuestionado tras el accionar del equipo.

El portero Raúl Rangel, además de los jugadores de campo como Bryan González, Diego Campillo, Luis Romo y Armando ‘La Hormiga’ González son los jugadores de Chivas elegidos para ser observados de cerca por el ‘Vasco’ y saber si cuentan con la capacidad de ganarse un lugar en futuros llamados.

Rayados aporta cuatro jugadores, destacando el regreso de Germán Berterame, argentino naturalizado mexicano, mientras que del América también fueron llamados cuatro elementos, llamando la atención las nuevas incorporaciones de Alexis Gutiérrez e Isaías Violante, quienes todavía no logran afianzarse como titulares en su club.

Cabe destacar que esta convocatoria no es para ningún partido en específico, es parte de los llamados ‘micro-ciclos’ en donde son convocados tres días a la semana al Centro de Alto Rendimiento para que puedan ser observados por Aguirre. En esta ocasión, estarán del lunes 25 al miércoles 27 de agosto.

Habrá que ver si alguno de estos elementos le llena el ojo al estratega nacional de cara a la Fecha FIFA de septiembre en la que se enfrentarán a Japón y Corea del Sur, en donde podrá contar con los elementos que militan en el balompié europeo.

LISTA DE CONVOCADOS

NOMBRE | EQUIPO | POSICIÓN

1.- Sebastián Jurado | FC Juárez | Portero

2.- Raúl Rangel | Chivas | Portero

3.- Carlos Moreno | Pachuca | Portero

4.- Denzell García | FC Juárez | Defensa

5.- Diego Barbosa | Toluca | Defensa

6.- Ramón Juárez | América | Defensa

7.- Víctor Andrés Guzmán | Rayados | Defensa

8.- Eduardo Águila | A. de San Luis | Defensa

9.- Alonso Aceves | Pachuca | Defensa

10.- Gerardo Arteaga | Rayados | Defensa

11.- Bryan González | Chivas | Defensa

12.- Diego Campillo | Chivas | Medio

13.- Fidel Ambriz | Rayados | Medio

14.- Luis Romo | Chivas | Medio

15.- Érick Sánchez | América | Medio

16.- Alexis Gutiérrez | América | Medio

17.- Jesús Ricardo Angulo | Toluca | Medio

18.- Isaías Violante | América | Delantero

19.- Diego Lainez | Tigres | Delantero

20.- Jorge Ruvalcaba | Pumas | Delantero

21.- Ozziel Herrera | Tigres | Delantero

22.- Germán Berterame | Rayados | Delantero

23.- Armando González | Chivas | Delantero

Con información de Latinus