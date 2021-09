Chiquis Rivera habría sufrido violencia por parte de su ex pareja

Redacción

EU.-Hija de la Diva de la Banda sufrió de violencia con su pareja.

Doña Rosa Saavedra, la abuelita deChiquis Rivera, ha iniciado recientemente su propio canal de Youtube.

A pesar de que el canal está titulado “Doña Rosa Rivera Cocina”, y a lo largo de cada video se le puede ver preparando diferentes platillos; la temática del canal está enfocada a que Doña Rosa Saavedra narra toda clase de experiencias personales.

Fue por medio de este canal que el pasado 16 de septiembre, Doña Rosa Saavedra hizo algunas confesiones acerca de su nieta, que sorprendieron a todo el público.

En uno de los recientes videos publicados en el ya mencionado canal, Doña Rosa Saavedra inició hablando como es, desde su perspectiva, el matrimonio.

Fue de esa forma que la ex esposa de Pedro Rivera recordó una ocasión en que Chiquis Rivera le confesó lo que vivía con su ex pareja, Lorenzo Méndez.

“Chiquis me dijo ‘Es que, él me pegaba, abuela’.”DOÑA ROSA SAAVEDRA

De acuerdo con sus declaraciones, Chiquis Rivera le contó que una vez su ex pareja le dio una cachetada.

Sin embargo, “no se dejó”; por lo que ella le habría regresado la cachetada también.

“Si, dice ‘Es que, cuando andaba así mal, una vez agarró y me dio una cachetada. No me dejé’ Dijo, ‘Yo también le di’. Oh que bueno”DOÑA ROSA SAAVEDRA