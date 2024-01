Chingu Amiga es cancelada por burlarse de la identidad de género

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Sujin Kim, mejor conocida como “Chingu Amiga” se encuentra en el ojo del huracán luego de compartir un video en sus redes sociales que molestó a muchos internautas y que, de acuerdo con ellos, reflejo la ignorancia de la influencer en temas de orientación sexual e identidad de género.

Y es que, a través de sus cuentas de Instagram y TikTok, la creadora de contenido publicó un video en el que, a modo de broma, se observa a la coreana frente a su computadora llenado un formulario, es entonces cuando aparecen diferentes opciones para elegir sobre su identidad de género.

En la pantalla de dispositivo se leen algunas, como: hetero, pansexual, mujer con nuez de Adán, hermafrodita, gay, nacido sin genitales, entre otras que de inmediato provocaron indignación entre integrantes de la comunidad LGBT+, quienes consideraron que el clip es una clara burla hacia ellos.

“La comunidad diversa debe reírse de sí misma… Hasta donde yo sé Chinguamiga no es parte de la comunidad. Entonces aquí no aplica el “reírse de sí misma”, solo es una morra cis privilegiada burlándose de una minoría cuyas problemáticas no la atraviesan”, “La chinguamiga es transbofica, lesbofobica… En general hace burla a la comunidad LGBT”, “Wey están funando a la chinguamiga pero wey es q no entienden, si no saben sobre un problema social o lucha social NO DIGAN NADA, NO OPINEN, NO HAGAN CHISTES, NO LO MENCIONEN”, fueron algunos de los comentarios.