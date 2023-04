Chilenos compran ‘en masa’ su despensa en Argentina

Redacción

Chile.-Desde Punta Arenas, pasando por Santiago y llegando hasta Antofagasta, los chilenos están aprovechando hacer sus compras cotidianas cruzando la frontera con Argentina y ahorrar dinero debido a la devaluación del peso argentino frente al dólar, pese a la inflación que supera el 100%, comprando incluso suministros de hasta por cinco meses, que en Chile sería la despensa cada quincena. No sólo los chilenos están aprovechando esta crisis; paraguayos, brasileños y hasta bolivianos han ido de compras a Argentina.

Te recomendamos: Economía de EU se desacelera al 1.1% en primer trimestre de 2023

Juan Pablo —que tiene su cuenta en TikTok— hizo un video en el que muestra cómo realiza compras en un supermercado con 600 dólares (279 mil pesos argentinos / 10 mil 845 pesos mexicanos). Las imágenes se viralizaron tanto en su país como en la Argentina, y hoy, en declaraciones radiales, explicó que desde noviembre de 2022 ya realizó cinco viajes de seis horas cada uno, desde donde vive, en Temuco, hasta Neuquén.

“Genero contenido en redes y se me ocurrió mostrar lo que estaba pasando. Para nosotros está súper conveniente al cambio y más todavía que yo hago el cambio por Western Union, me doblan lo que yo envío. Obviamente, yo ingreso a la Argentina sin dinero argentino, lo retiro en un Pago Fácil y me dan mucho más y me conviene. Literal, multiplico sus precios”, dijo en entrevista a la estación argentina Radio con Vos.