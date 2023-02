Chileno qué pasó de noche en Necaxa se va a Brasil

Redacción

Brasil.- Ángelo Araos es oficializado como nuevo refuerzo del Atlético Goianiense, luego que el volante dejó Necaxa, donde no estaba teniendo mucha continuidad, por lo que volverá a Brasil, en donde ya se encuentra entrenando con su nuevo club a la espera de firmar contrato.

El volante surgido en Deportes Antofagasta, y quien tuviera un exitoso, pero breve, paso por Universidad de Chile, lleva varios años en el extranjero buscando un destino donde logre demostrar ese nivel que supo mostrar en los azules.

No obstante, no ha sido fácil, luego de dejar Corinthians definitivamente, a principios del 2022, se fue rumbo a México buscando resurgir su carrera; sin embargo en México las cosas no fueron mucho mejores, pues tras poco más de un año en el Necaxa, y 32 partidos jugados, volverá al fútbol brasileño, pero al igual que cuando jugó en el Ponte Preta, lo hará jugando en la Serie B de ese país, en el Atlético Goianiense, que el martes ratificó que contratarán al jugador.

Pese que todavía no firma contrato, ya se encuentra entrenando con su nuevo club y este miércoles debiese quedar todo oficializado; será un año de préstamo con la opción de que el Goianiense se haga cargo de toda la ficha una vez finalice la temporada; ya que actualmente esa pertenece 50 y 50 a Necaxa y Corinthians.

Araos, deja atrás un inicio de 2023 donde solo jugó dos partidos; en uno de ellos, el primero, anotó un gol, pero inexplicablemente luego de eso solo sumó 45 minutos en la derrota de su equipo 2-1 ante Pachuca; extraña situación para un equipo que marcha en el duodécimo puesto en la Liga MX.