Chiefs despiden a receptor que hizo TD en el Súper Bowl

EEUU.- Una fuente reveló Jeremy Fowler de ESPN el miércoles que los Kansas City Chiefs dejarán libre al receptor abierto Marquez Valdes-Scantling, ahorrando al equipo 12 millones de dólares contra su tope salarial.

Esta movida llega después de que los Chiefs informaran al esquinero L’Jarius Sneed que están preparados para usar la etiqueta de jugador franquicia sobre él, y que están abiertos a traspasarlo en caso de que no se alcance un acuerdo a largo plazo, según mencionó una fuente a Fowler el martes.

Se espera que los Chiefs empleen la etiqueta de jugador franquicia no exclusivo, lo que costaría alrededor de 19 millones de dólares para la temporada del 2024.

El martes, el gerente general de los Chiefs, comentó desde el Combinado de Talento de la NFL en Indianapolis, que el club estaba preparado para emplear la designación de jugador franquicia sobre Sneed o el tackle defensivo estelar Chris Jones en caso de que el equipo no pudiera renovar con alguno de ellos antes del arranque del periodo de agencia libre el mes entrante.

Valdes-Scantling jugó dos temporadas con los Chiefs después de firmar como agente libre procedente de los Green Bay Packers. Atrapó 42 pases en el 2022 y 21 la temporada pasada, pero a menudo logró sus momentos más brillantes en los playoffs.

Se quedó con ocho pases para 116 yardas y un touchdown en el triunfo del Juego de Campeonato de la AFC sobre los Cincinnati Bengals al término de la campaña del 2022.

La temporada pasada, se quedó con un pase para asegurar la victoria de los Chiefs en el Juego de Campeonato de la AFC sobre los Baltimore Ravens y atrapó el primer touchdown de Kansas City en su triunfo del Super Bowl LVIII sobre los San Francisco 49ers.

Valdes-Scantling fue quinto en recepciones para los Chiefs en la campaña regular del 2023. El novato Rashee Rice fue su líder en la posición, con 79 recepciones.

*Con información de ESPN.