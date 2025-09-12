‘Chicharito’ se iría a la segunda división de Inglaterra

Redacción

Guadalajara.-La segunda etapa de Javier ‘Chicharito’ Hernández con Chivas estaría viviendo sus últimos capítulos y, después de 4 torneos en donde solamente cuenta con 2 goles en 29 partidos, el delantero mexicano estaría poniendo la mira en el futbol de Inglaterra para continuar su carrera en la segunda división británica.

Pese a llenar el Estadio Akron en su presentación para la que significó el inicio de su segunda etapa en el Rebaño, la confianza de la afición sobre el ‘14’ de Chivas fue en picada, mientras que las polémicas aumentaron, mismas que se convirtieron en sanciones deportivas y una menor cantidad de minutos en cancha para quien –de momento- se mantiene como el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana.

Por ello, la Directiva Rojiblanca estaría total y completamente decidida en no renovar su vínculo con Javier Hernández, sin embargo, pese a la posibilidad latente de su retiro, el delantero de 37 años estaría visualizando probar fortuna en la Championship (segunda división) de Inglaterra, de acuerdo a lo reportado por Gibrán Araige.

Estas son las 9 playeras que ha vestido Javier ‘Chicharito’ Hernández como futbolista profesional:

– Chivas Coras Tepic (México).

– Tapatío (México).

– Chivas (México).

– Manchester United (Inglaterra).

– Real Madrid (España).

– Bayer Leverkusen (Alemania).

– West Ham United (Inglaterra).

– Sevilla (España).

– Los Ángeles Galaxy (Estados Unidos).

De momento, se desconoce si existe algún contacto formal por parte de Javier Hernández con algún otro equipo para continuar su carrera deportiva, ya que su contrato con el Rebaño termina el 31 de diciembre de 2025.

Con información de Adrenalina