‘Chicharito’ Hernández no descarta regresar a la Liga MX con Chivas

Redacción

EU.-Uno de los máximos anhelos de los aficionados de Chivas de Guadalajara -además de ver a su equipo campeón- es el regreso de Javier ‘Chicharito’ Hernández al club rojiblanco y a la Liga MX, algo que no descarta el delantero de Los Ángeles Galaxy de la MLS.

‘Chicharito’ se prepara para su cuarta y quizá última temporada en la MLS; fichó con Los Ángeles Galaxy en enero del 2020 como ‘jugador franquicia’, es decir, el mejor pagado del equipo.

El Galaxy y el jugador firmaron por dos temporadas y media, por lo que su contrato vencía a finales del 2022. Sin embargo, habían una cláusula, según el diario AS, que establecía que si ‘Chicharito’ anotaba por lo menos 12 goles en la temporada, su contrato se renovaría automáticamente un año más.

‘Chicharito’ no descarta a Chivas

Javier Hernández continuará como jugador de Los Ángelex Galaxy a pesar de que hace unos meses no sabía qué pasaría con su carrera y de que opinó que Chivas “no me necesita”, pero una vez más no descartó regresar al club de sus amores.

“Con Chivas, ya lo veremos en el futuro. Yo amo y adoro a Chivas. Hay una historia entre ‘Chicharito’ y Chivas. Amo a Chivas, pero hay muchos factores. Estoy en la organización más importante de futbol en los Estados Unidos (Galaxy). Así como lo son las Chivas en México. Me les debo a ellos”, comentó a TUDN.

El máximo goleador histórico de la Selección Mexicana mencionó que si no vuelve a jugar con el Rebaño Sagrado, espera que los aficionados no se lo reprochen ni pierdan el aprecio por él u olviden lo que logró con el club.

“No sé si volveré. Espero que la gente que de verdad ama a Chivas no me juzgue por si estoy o no estoy. Yo le di mi vida a Chivas, allí crecí. Fui campeón de goleo y luego fui el primer jugador mexicano que se fue directo a un equipo Triple A”, dijo el delantero de 34 años de edad.

¿Cómo le ha ido a ‘Chicharito’ con Galaxy en la MLS?

En su primera media temporada, antes del inicio de la pandemia de COVID, marcó solo dos goles; en la siguiente, en 2021, hizo 17.

Y en la más reciente temporada 2022, registró 19 goles en 38 juegos, pero Galaxy cayó en la segunda ronda de los playoffs ante su gran rival, el LAFC de Carlos Vela -que posteriormente se proclamó campeón de la MLS Cup.

“He dicho esto en los últimos tres años pero honestamente quiero ser campeón. Ojalá que como organización podamos seguir construyendo esta gran química y que los resultados puedan llegar”, afirmó el mexicano a la MLS.

Con información de Fox Sport