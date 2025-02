Chicharito explota contra seguidor que lo criticó en redes

Redacción

Jalisco.-El delantero Javier “Chicharito” Hernández se encuentra nuevamente dentro de la polémica, aunque por una situación extra cancha, luego de haber realizado una publicación en redes sociales en la que se le podía ver acostado junto al trofeo de la Kings League, algo que ocasionó una discusión con aficionados.

Chicharito volvió a marcar luego de casi un año, al anotar ante Cibao en la Champions Cup, en el triunfo de su equipo, sin embargo, los aficionados no están contentos con su rendimiento dentro del campo, por lo que aprovechan cualquier momento para lanzarse en su contra.

Durante el 14 de febrero, la Kings League Americas subió una publicación a sus cuentas oficiales, con motivo del día del Amor y la Amistad, en la que colocaron una fotografía del atacante de Chivas con el trofeo de campeón, mismo que obtuvieron en diciembre anterior.

Esto no fue bien tomado por los aficionados rojiblancos, quienes no tardaron en criticar esta situación, al considerar que es el motivo que no le permite enfocarse en el conjunto de Verde Valle. “Por eso Chivas está como está”, comentó el usuario @Alejux. Chicharito Hernández sufrió molestías en uno de sus hombros. (Especial)

El comentario no fue bien tomado por Chicharito, quien explotó contra el usuario, asegurando que lo que llega a subir a redes sociales no refleja en ningún momento su compromiso con el Rebaño, además de mencionar que su prioridad siempre es el equipo de la Liga Mx.

“¿De verdad creen que por postear cualquier cosa en Instagram signifique que le estoy prestando más atención a eso que me quita un minuto o menos postearlo, que al club que más amo que es Chivas? Que las cosas no estén resultando como todos quisiéramos no significa que no estoy totalmente entregado a este club. Lo estoy”, respondió Chicharito en Instagram.

En los últimos días se habló de su posible salida del club rojiblanco tras la llegada de Alan Pudido, al considerar que no estaba recibiendo el trato adecuado, sin embargo, su gol ante Cibao pudiera haber cambiado las cosas, aunque deberá mostrar en las próximas semanas que sigue comprometido con el proyecto e intentar marcar goles.

Siendo los duelos más importantes que tendrán los de Octavos de Final de la Copa de Campeones de Concacaf, en donde enfrentarán al América, en el Clásico Nacional, recordando que esta serie se cruzara con su duelo en Liga Mx.

Con información de Infobae