Chiara Ferragni habla por primera vez sobre su separación de Fedez

Redacción

Italia.- En una sincera entrevista la influencer Chiara Ferragni rompió el silencio, ello luego que distintos medios italianos reportaron que, tras ocho años de matrimonio y dos hijos en común, Leone de 5 años y Vittoria de 2, ella y Fedez habrían puesto punto final a su relación.

La empresaria abordó los diferentes eventos que han marcado su vida en los últimos meses, siendo uno de ellos su separación del famoso rapero, con quien desde hace algunos años había construido una hermosa familia.

Ello durante su participación en el programa Che Tempo Che Fa del Canal 9, que conduce el presentador Fabio Fazio, que Chiara Ferragni se sinceró para hablar de su separación de Fedez.

“Siempre has contado todo sobre ustedes mismos, desde una ecografía a lo demás“, comentó Fazi a Chiara, cuestionándola respecto a la discreción con la que tanto ella como el papá de sus hijos han manejado el tema de su separación.

La italiana respondió: “Tampoco lo revelo todo. He publicado mucho porque no hay diferencia entre el mundo virtual y la vida, pero esa es solo una pequeña parte de mi día a día. No cuento otras cosas, pero lo que ves ahí es auténtico”.

Fue entonces que la empresaria se encargó de desestimar los rumores que surgieron a raíz de que se dieron a conocer los primeros reportes que apuntaban a una crisis de pareja. “Se piensa que detrás de cada uno de mis movimientos hay un grupo de expertos y que soy un estratega, pero esto es real y no es una estrategia”, comentó Ferragni durante la charla. “Renuncias a tu privacidad, pero cuando pides tener un poco de ella, es difícil tenerla“, añadió.

Finalmente, Chiara Ferragni se refirió a su actual relación con el cantante italiano. “Fedez y yo hemos hablado. Somos dos adultos que nos amamos. No es que vayamos a terminar de la noche a la mañana. Estamos en una crisis, ya las hemos tenido en el pasado. Aunque esta es una situación un poco más fuerte”, concluyó.

Por su parte, en medio de las especulaciones sobre su vida amorosa, Fedez acudió al desfile de Versace, en el marco de la Semana de la Moda de Milán, en donde fue abordado por los medios de comunicación que lo cuestionaron sobre los reportes que apuntan a una separación de Chiara.

El cantante dejó en claro que no hablaría del tema públicamente. “¿Tú qué crees? Vamos, chicos, ¿creen que aunque lo fuera se los diría? ¿Tiene sentido que yo venga a contarles los problemas de mi vida con dos hijos?”, declaró el intérprete de forma irónica

Sobre si todo se trataba de una estrategia mediática, el cantante respondió de forma tajante: ”¿Te parece un juego? Yo no juego con la vida de mis hijos: ellos son la prioridad de mi vida. Acepto que la gente haga inferencias porque soy un personaje público, pero no puedo responder“, finalizó.

*Con información de Quién.