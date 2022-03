Chelsea está a la venta, confirma Roman Abramovich 

Redacción

Inglaterra.-Se complican las cosas para millonario.

Roman Abramovich confirmó su decisión de vender el Chelsea a medida que crece la presión sobre su propiedad, en medio de la invasión de Ucrania en curso por parte de Rusia.

En un comunicado emitido el miércoles, Abramovich señaló que “la venta no se acelerará” y que “no pedirá que se pague ningún préstamo”.

“Me gustaría abordar la especulación en los medios en los últimos días en relación con mi propiedad del Chelsea FC”, se lee en el comunicado.

“Como he dicho antes, siempre he tomado decisiones pensando en el mejor interés del Club. En la situación actual, por lo tanto, he tomado la decisión de vender el Club, ya que creo que es en el mejor interés del Club, el aficionados, los empleados, así como los patrocinadores y socios del Club”.

El multimillonario, de 55 años, intentó separar al club de una posible sanción personal del gobierno del Reino Unido entregando la “administración y el cuidado” del Chelsea a sus fideicomisarios el sábado.

Sin embargo, las fuentes le dijeron a ESPN que los fideicomisarios están buscando asesoramiento legal antes de responder a las instrucciones de Abramovich debido a la preocupación de que una fundación benéfica no sea una entidad adecuada para administrar un club de futbol.

La decisión de Abramovich se produce con el gobierno del Reino Unido bajo una creciente presión para congelar los activos de los rusos de alto poder adquisitivo en Inglaterra que tengan presuntos vínculos con Vladimir Putin.

Abramovich siempre ha negado enérgicamente cualquier vínculo con el régimen de Putin, y Chelsea ha insistido repetidamente en el pasado que el club no está a la venta.

Si el gobierno del Reino Unido actuara y sancionara a Abramovich, el Chelsea sería congelado porque es uno de sus activos. En ese escenario, no podría vender el club ni inyectarle fondos, lo que tendría enormes repercusiones para el club.

En la sesión del miércoles de preguntas al Primer Ministro en la Cámara de los Comunes, el líder del partido opositor, el laborista Sir Keir Starmer, abrió pidiendo sanciones contra el dueño del Chelsea.

“Roman Abramovich es el dueño del Chelsea Football Club y varios otros activos de alto valor en el Reino Unido”, dijo Starmer.

“Es una persona de interés para el Ministerio del Interior debido a sus vínculos con el estado ruso y su asociación pública con actividades y prácticas corruptas. La semana pasada [el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson] dijo que Abramovich enfrentaba sanciones. Luego corrigió el registro y dijo que no. Bueno, ¿por qué diablos no?

Johnson respondió: “No es apropiado que comente casos individuales en esta etapa”.

Abramovich compró Chelsea en 2003 por 140 millones de libras esterlinas. Las últimas cuentas del club muestran que se le deben 1.514 millones de libras esterlinas en préstamos a través de la empresa matriz Fordstam Limited, que él controla.

Cuando Chelsea anunció sus últimas cuentas (una pérdida después de impuestos de 145.6 millones de libras esterlinas para el año que terminó el 30 de junio de 2021, a pesar de ganar la Liga de Campeones), el club admitió en ese momento que “dependían de Fordstam Limited para su continuo apoyo financiero”.

El magnate empresarial suizo Hansjoerg Wyss ha afirmado que Abramovich se puso en contacto con las partes interesadas el martes para sondear el interés potencial.

“Abramovich actualmente está tratando de vender todas sus villas en Inglaterra. También quiere deshacerse de Chelsea rápidamente ahora. Yo, junto con otras tres personas, recibimos una oferta el martes para comprarle Chelsea a Abramovich”, dijo el diario suizo Blick a Wyss en una entrevista publicada el miércoles.

Las fuentes le dijeron a ESPN que Abramovich les dijo a compradores potenciales en el pasado que valoraba el club en alrededor de £ 3 mil millones.

Wyss agregó: “Abramovich está pidiendo demasiado en este momento. Ya sabes: Chelsea le debe £ 2 mil millones. Pero Chelsea no tiene dinero. Lo que significa: aquellos que compran Chelsea deberían compensar a Abramovich”.

El empresario estadounidense Todd Boehly estaba interesado en comprar un club de la Premier League de Londres antes de la pandemia de coronavirus, sondeando tanto al Chelsea como al Tottenham Hotspur, pero su interés fue rechazado.

Sir Jim Ratcliffe, el hombre más rico de Gran Bretaña, según un estudio de Forbes de 2021, mantuvo previamente conversaciones preliminares con Abramovich sobre una posible compra.

El hermano de Ratcliffe, Bob, que dirige la división de futbol de su compañía INEOS, le dijo a BBC Radio 5live el mes pasado que “estábamos muy separados en las valoraciones”.

Otro factor de complicación para un comprador potencial es la dificultad de renovar Stamford Bridge. Los complicados planes para reconstruir el estadio de 41,800 asientos, que implicaba derribar la estructura existente y reconstruir un lugar con capacidad para 61,000, fueron archivados por Abramovich en 2018, cuando expiró su visa de inversionista del Reino Unido. La propiedad absoluta del sitio está en manos de Chelsea Pitch Owners y, por lo tanto, no se incluiría en ninguna venta del club.

Con información de ESPN