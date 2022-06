Chef exhibe a influencer que le pidió comida gratis a cambio de promocionarlo en redes

Redacción

Desde el surgimiento de los ‘influencers’, las redes sociales se han llenado aún más de polémica. Entre estos casos, han destacado aquellos en que los jóvenes buscan beneficiarse de servicios como viajes, hospedajes y alimentación a cambio de hacer ‘promociones’ en sus perfiles.

Tal fue la experiencia del chef mexicano Edgar Núñez, quien exhibió en sus redes sociales que una influencer, identificada como Manuela Gutierrez, le pidió comida gratis a cambio de hablar sobre él en su cuenta de Instagram.

“Me encantaría saber si es posible realizar un canje publicitario, en donde los recomiende y muestre sus servicios en mi Instagram a través de mis historias… a cambio de una comida para los dos”, se lee en el mensaje que la influencer le envió al chef y que ahora le ganó el apodo de “gorrona internacional”.

Justo como lo pensaron, en internet se armó el debate sobre si estuvo bien o mal lo que la influencer hizo.

Hay que destacar que el restaurante del mexicano ha estado en la posición 64 del conteno The World’s 50 Best Restaurants y en el sitio 11 del listado Latin America’s 50 Best Restaurants.

Y en mi gustada sección; “gorrones internacionales” les dejo a Manuela 😂 #BuenasTardesATodos ( con una cuarta parte de mis seguidores ) pic.twitter.com/vbMjzLLZSl — édgar núñez i magaña  (@EdgarNunezM) June 18, 2022

Con información de Sopitas