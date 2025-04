‘Checo’ Pérez suena más fuerte para Cadillac

Redacción

EU.-El nombre de Sergio ‘Checo’ Pérez sigue sonando más fuerte que nunca para unirse a Cadillac y ser el piloto principal de la escudería a partir de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Durante las últimas horas, el piloto mexicano de 35 años subió una publicación a redes sociales que comenzó a generar revuelo e ilusión entre los aficionados del deporte motor.

Siendo la imagen de una marca de llantas, Sergio 'Checo' Pérez se lució manejándonoslo una camioneta Cadillac Scalade, lo que sería un tremendo guiño de cara al contrato que podría firmar con Cadillac de cara a la siguiente temporada del 'Gran Circo'.

Hasta el momento, no existe algún comunicado oficial por parte de Sergio ‘Checo’ Pérez, Cadillac ni de la Fórmula 1 respecto al futuro a mediano plazo del tapatío, quien ya sabe lo que es ser subcampeón del mundo (2023).

Manteniendo la ilusión de los seguidores, Patricio O’Ward también fue cuestionado sobre si le gustaría ser coequipero de ‘Checo’, algo a lo que el piloto regiomontano de 25 años no titubeó:

Cadillac no capta lo que eso sería mundialmente. Hasta que no toque, sí sería un sueño estar en Cadillac junto a ‘Checo”.

Soñando con que se pudiera dar este escenario, Patricio O’Ward mencionó todos los detalles que podrían presentarse en el tema económico y lo que generaría contar con dos mexicanos en una escudería de la Fórmula 1, aunque no fuera forzosamente en Cadillac:

Solamente imagínate lo que sería para Cadillac, para la empresa… no se capta porque no ha pasado. Y no tendría que ser Cadillac, imagínatelo en McLaren; le aprendería mucho a Checo y creo que podríamos hacer un muy buen equipo”.