Checo Pérez no podría correr en Gran Bretaña

El Gran Premio de Canadá fue un completo desafío para Checo Pérez, ya que el sábado chocó en la Qualy y el domingo abandonó la carrera. Todo ello podría traerle consecuencias.

Se sabía que su RB18 necesitaba una reparación que costaría 495 mil dólares, ya que la caja de cambios estaba destrozada, al igual que el alerón delantero. Pero al parecer, el mexicano no correrá en Gran Bretaña por otro motivo.

Después del choque, Checo se habría lastimado el cuello, por lo que está en terapia para poder presentarse en las tierras bitánicas. Aunque aún no está definido, el panorama no es muy positivo.

“Estoy recuperándome del cuello, que tenía una contractura fuerte después del choque. No lo sentí en el momento, pero cuando me subí al coche el domingo, me dolía bastante”, también había explicado el tapatío.

Ahora, dependerá de la labor de los médicos y de cómo responda la zona afectada para que pueda oficializar su presentación en el Gran Premio de Gran Bretaña 2022.

