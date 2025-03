Checo Pérez está en negociaciones con Cadillac para volver a la Fórmula Uno

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Todo parece indicar que no pasará mucho tiempo para que Sergio Pérez vuelva a la Fórmula 1, toda vez que ha trascendido que las pláticas entre el piloto mexicano y la escudería Cadillac han iniciado de cara a la temporada 2026.

"Me acabo de enterar de que sí hay negociaciones de Checo con Cadillac", aseveró Luis Manuel López, periodista especializado en la Fórmula 1 de Fox Sports, quien recalcó que en estos momentos Sergio Pérez debe pensar en lo difícil que será obtener victorias con una escudería que va a empezar desde cero en todos los aspectos.

“Cadillac no va a estar para pelear victorias, tal vez ni podios, esa es la gran premisa que ahorita está pensando Checo Pérez. De Red Bull no lo van a llamar, no es lo deportivo, mucho tiene que ver lo político”, destacó.

Y aunque en España le aconsejan a Red Bull que tome el teléfono para ofrecerle disculpas a Checo y pedirle que vuelva al equipo tras la desastrosa exhibición de Liam Lawson, López descartó que eso pudiera llegar a darse debido al orgullo de Christian Horner, jefe de equipo, que fue quien fraguó la salida del tapatío.

“En Cadillac me parece que Checo estará pensando en que va a tener una oferta económica muy grande, tienen una base técnica que a lo mejor puede caminar en el futuro, pero en la temporada vas a empezar de cero. Cadillac debe entender también que el mejor embajador que pueden tener en Estados Unidos, México y Latinoamérica es Checo”, sentenció.

Con información de Latinus