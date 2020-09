Checo Pérez anunció su salida de la escudería Racing Point

Redacción

Ciudad de México.-Piloto mexicano buscará nuevos aires.

Los rumores se confirmaron y luego de siete años con Racing Point (antes Force India), el piloto mexicano Sergio Pérez anunció su salida del equipo al término de la presente temporada. Es así que la llegada de Sebastian Vettel para ocupar su asiento parece inminente para el año próximo, cuando la escudería se transforme en Aston Martin.

“Todo tiene siempre un inicio y un final, y tras siete años juntos mi ciclo con el equipo llegará a su fin al término de la temporada. En lo personal duele porque aposté mucho por el equipo en momentos difíciles; se logró salir adelante y me siento orgulloso de haber salvado el trabajo de muchos de mis compañeros”, dijo Checo a través de un comunicado. © Record El piloto mexicano compitiendo

“No tengo un plan B, mi idea es desde luego continuar aquí, pero siempre y cuando se presente un proyecto que me motive a seguir dando el 100 por ciento en cada vuelta”, añadió sobre su futuro.

El piloto tapatío de 30 años larga en la posición 11 del actual campeonato con 34 puntos, una cantidad que se diluyó conforme avanzó la temporada y luego de que se ausentara de las dos carreras de Silverstone por el coronavirus.

“Me quedo con los recuerdos de los grandes momentos que vivimos juntos, las amistades y la satisfacción de siempre haber dado lo mejor de mí. Estaré siempre agradecido por la oportunidad que me brindó Vijay Mallya, quien creyó en mí en 2014 y me permitió continuar mi carrera en la F1 con Force India”, apuntó Pérez, no sin antes enviar un mensaje al nuevo dueño del equipo, principal artífice de su salida. “A la actual administración, a cargo de Lawrence Stroll, le deseo lo mejor de los éxitos en lo que viene, en especial con el proyecto de Aston Martin”.

